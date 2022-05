Sergio Rodriguez de retour au Real Madrid

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Six ans après son départ, Sergio Rodriguez (1,91 m, 35 ans) va faire son grand retour au Real Madrid selon El Mundo Deportivo. Alors que le club espagnol, à la recherche d'un meneur, avait Shane Larkin dans son viseur, la situation économique de l'Anadolu Efes va lui permettre de signer un nouveau contrat pour une somme que ne peut pas dépenser le Real Madrid. Le club madrilène s'est donc naturellement dirigé vers une option B, qui est de faire revenir "El Chacho" pour un contrat d'un an, plus une option d'un an, après six années loin de l'Espagne entre les Philadelphia 76ers (2016-2017), le CSKA Moscou (2017-2019) et Milan (2019-2022). Si le meneur canarien était en discussion avec l'Olimpia Milan, avec qui il a remporté deux fois la Coupe d'Italie en 2021 et 2022, il a préféré donné suite à son club de coeur, là où se trouve également sa famille. Cette saison, le meneur vétéran a tourné à 9,5 points à 44,3% de réussites aux tirs, 2,3 rebonds, 4,7 passes décisives et 0,9 interception en 21 minutes de jeu de moyenne sur les 53 rencontres disputées sous les couleurs milanaises.

Par ailleurs, le Real Madrid cherche une solution quant à Carlos Alocen. Victime d'une rupture des ligaments croisés en février dernier, le jeune meneur est sous contrat jusqu'en 2024.