Sergio Scariolo nouvel entraîneur de la Virtus Bologne ?

Assistant coach aux Raptors de Toronto, au Canada depuis 2018, l'Italien Sergio Scariolo (60 ans) serait en passe de revenir dans son pays natal. Selon des informations du quotidien régional le Corriere di Bologna, le natif de Brescia sera le prochain entraîneur de la Virtus Bologne. Récemment sacrée championne d'Italie pour la première fois depuis 2001, la formation bolognaise aurait décidé de se séparer de l'ancien sélectionneur serbe, Sasha Djordjevic (53 ans), arrivé en Emilie-Romagne en 2019.

