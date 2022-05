Sergio Scariolo pourra-t-il rester sélectionneur de l'Espagne après l'Euro 2022 ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après dix ans cumulés à la tête de l'équipe nationale d'Espagne, de 2009 à 2012 puis de 2015 à aujourd'hui, Sergio Scariolo (61 ans) va-t-il devoir quitter son poste de sélectionneur après l'EuroBasket - qui aura lieu du 1er au 18 septembre 2022 - annonce Encestando. En 2020, la Fédération espagnole (FEB) avait fait prolonger le technicien italien jusqu'aux Jeux olympiques de Paris. Mais son futur emploi du temps pose soucis.

Actuel entraîneur de la Virtus Bologne, Sergio Scariolo et ses hommes ont qualifié le club pour l'EuroLeague la saison prochaine, en remportant l'EuroCup mercredi dernier. Ayant encore deux ans de contrat à Bologne, le coach italien ne pourra pas assurer le coaching des matches durant les fenêtres internationales, qui se dérouleront en même temps que les matches d'EuroLeague. Toutefois, il a rappelé en pleins playoffs italiens être sous contrat jusqu'en 2024 et qu'il accomplira sa tâche, malgré les difficultés de calendrier.

Joan Penarroya pour le remplacer ?



En septembre prochain, il tentera donc d'agrandir une ultime fois son palmarès en équipe nationale déjà bien fourni : 3 fois médaille d'or au Championnat d'Europe en 2009, 2011 et 2015, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012, médaille d'or à la Coupe du Monde 2019 en Chine et plus encore.

Un nom pour lui succéder circule déjà en ce moment. Il s'agit de celui de Joan Penarroya (53 ans), coach de Valence cette saison, qui ne prolongera pas suite à la fin de son contrat.