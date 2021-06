Sertac Sanli de l'Anadolu Efes à Barcelone, Adrien Moerman avec lui ?

À L'ÉTRANGER

Sertac Sanli (2,13 m, 27 ans) ne jouera plus avec l'Anadolu Efes Istanbul la saison prochaine. Le Turc a signé avec le FC Barcelone pour les deux prochaines saisons selon beIN Sports Turquie, après sa superbe saison avec le club d'Istanbul. Prévu à l'origine comme troisième pivot, l'ancien joueur de Galatasaray, Tofas Bursa, l'Usak Sportif, Gaziantep et du Beiktas est devenu titulaire, tournant à 8,3 points à 57,9% de réussite aux tirs (dont 40,7% à 3-points sur 1,5 tentative par match) et 2,9 rebonds en 15 minutes sur 68 rencontres de championnat turc et EuroLeague. Le Stambouliote, auteur de 15 points de moyenne lors du Final Four de Cologne, a contribué au succès de l'équipe d'Ergin Ataman en l'EuroLeague et en championnat Turc. Après onze saisons en Turquie, c'est la première fois qu'il quittera son pays. Avant cela, il va tenter d'aider la Turquie à se qualifier pour les Jeux olympiques lors du TQO de Victoria, au Canada.

Adrien Moerman de retour en Catalogne ?

Après leur saion exceptionnelle, les joueurs de Anadolu Efes ont du succès sur le marché des transferts. Finaliste malheureux, Barcelone semble s'intéresser aussi à Adrien Moerman (2,02 m, 32 ans), bien connu du club pour y avoir joué en 2017-2018. Auteur d'un Final Four de qualité, meilleur marqueur de son équipe en championnat, le retour du poste 4 français dans une ville qu'il connaît bien ne serait pas surprenant, même si l'Anadolu Efes espère le conserver.