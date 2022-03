Sidy Cissoko sélectionné pour le Hoop Summit 2022

Annulé ces deux dernières années à cause de la COVID-19, le Hoop Summit fait son retour cette année. La 24e édition de ce match réunissant les meilleurs lycéens américains contre certains des meilleurs U20 "du reste du monde" se jouera le 8 avril au Moda Center de Portland. Pour la première depuis 2018 (avec Jaylen Hoard et Bathiste Tchouaffé), un Français y jouera. Il s'agit de l'arrière/meneur Sidy Cissoko (2,03 m, 17 ans) annonce Jonathan Givony d'ESPN.

Next time NBA scouts will see Jean Montero will be at the Nike Hoop Summit, where I'm told he'll be joined by Sidy Cissoko, Matas Buzelis, MacKenzie Mgbako, Adem Bona, Tyrese Proctor, Leonard Miller, Omaha Billew, Adem Bona and London Johnson on the World Team. Talented group.