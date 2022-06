Signature confirmée de Rayan Rupert en Nouvelle-Zélande : direction les Breakers

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Christophe Canet

Commme annoncé, Rayan Rupert va bel et bien évoluer dans le championnat australien à la rentrée. L’arrière sarthois rejoindra l’écurie zéo-zélandaise des New Zealand Breakers et le Next Star, un programme innovant créé pour accélérer l’éclosion des jeunes en NBL. « Très excité pour ce nouveau challenge, c’est parti pour le travail », a-t-il tweeté en début de soirée. Comme sa grande sœur Iliana Rupert, signataire d’un contrat de deux ans avec la Virtus Bologne, il évoluera donc l’étranger la saison prochaine.

Sur les traces d'Hugo Besson et d'Ousmane Dieng

Peut-être a-t-il été convaincu qu’une expérience en Océanie était le meilleur choix pour se préparer à la Draft NBA. Les bons retours d’expérience d’Hugo Besson et d’Ousmane Dieng, son ami et ancien coéquipier au Pôle France, ont dû peser dans la balance au moment du choix final. Attendu comme l’un des leaders de la génération 2004, le fils de Thierry et d’Elham Rupert avait pourtant fait de la France sa priorité. Beaucoup de clubs s’étaient pourtant manifestés (Le Mans, Paris, Blois...).

« Je ne suis pas surpris de sa progression car il a toujours été à fond dans ce qu’il faisait et il n’a jamais ménagé ses efforts », expliquait Éric John, son entraîneur au Pôle Espoirs des Pays de la Loire, dans les colonnes de Ouest-France. « Je pense qu’il va nous surprendre encore dans l’avancée de ses exploits. C’est un jeune très attiré par le panier, animé par cette envie de bien faire et toujours très investi. Il avait déjà son parcours tout tracé en tête. »

Arrière de grande taille (1,97 m) et avec une envergure de 2,20 m, Rayan Rupert sort d’une saison aboutie en NM1, avec 13,9 points à 40 % de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 2,5 passes décisives pour 11,3 d’évaluation. Le capitaine du Pôle France est capable d’être agressif défensivement, de créer pour lui offensivement (tir à mi-distance / finition près du cercle). Rayan Rupert possède un potentiel monstre mais c’est en Océanie qu’il a décidé de lancer sa carrière. Il faudra donc traverser l’Océan Indien pour l'observer, avant de le voir étrenner les couleurs d’une franchise NBA dans quelques années...

Rayan Rupert, au centre, débutera sa carrière en Océanie.

(photo : Christophe Canet)