Six pays candidats pour organiser l'EuroBasket 2025

À L'ÉTRANGER

Alors que la 41e édition de l'EuroBasket masculin se déroulera en Allemagne, Italie, Géorgie et République tchèque en septembre 2022, la FIBA Europe cherche le ou les organisateurs de l'édition suivante, prévue pour 2025. Six pays se sont portés candidats. Depuis l'Euro 2015, réalisé en grande partie en France, la compétition est divisée entre plusieurs pays. Deux Fédérations n'ont ainsi candidaté que pour l'organisation d'une partie des phases de poule : Chypre (qui a déposé sa première candidature de l'histoire) et la Finlande (qui avait reçu une poule en 2017, avec notamment la France). En revanche, quatre Fédérarions se sont portées candidates pour les phases de poule ainsi que les phases finales : la Hongrie, la Lettonie, la Russie et l'Ukraine.

La FIBA Europe va rendre visite aux différentes organisations entre octobre 2021 et janvier 2022, avant que son conseil d'administration ne retienne une ou plusieurs candidatures.