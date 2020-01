Soirée record pour Klemen Prepelic et Jarell Eddie lors de Badalone - Murcie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : UCAM Murcia

Très fort shooteur vu à Strasbourg la saison passée, Jarell Eddie avait notamment marqué 8 paniers à 3-points un soir de mars à Nanterre. En Espagne, où il évolue désormais avec le club de Murcie, le poste 3/4 américain continue de briller derrière la ligne des 6,75 m. Dimanche, le Floridien a tout simplement égalé le record de paniers à 3-points marqués par un joueur sur un match de Liga Endesa. Il a en effet réussi 10 de ses 14 tentatives derrière l'arc, égalant ainsi le record de tirs primés marqués sur un match de championnat.

1, 2, 3...



Jarell Eddie @J_Ed31 iguala el récord de triples en la historia del @UCAMMurcia en #LigaEndesa: ¡10!pic.twitter.com/fUusmCQAUl — Liga Endesa (@LigaEndesa) January 5, 2020

Cela n'a pas empêché Murcie de s'incliner sur le parquet de Badalone dans ce match comptant pour la 16e journée du championnat espagnol. En effet, dans une rencontre très ouverte (score final 104 à 93), le troisième meilleur marqueur du championnat (19,8 points par match) Klemen Prepelic (ex-Limoges et Levallois) a lui marqué 31 points à 8/16 aux tirs et 11/13 aux lancers francs en 20 minutes et 43 secondes de jeu, battant le record de points pour un joueur ayant joué seulement 20 minutes jusqu'ici détenu par le Français Thomas Heurtel (30 points en 20 minutes et 27 secondes contre... Badalone).