Solidarité contre le coronavirus : Youssou Ndoye distribue des tonnes de nourriture et de produits sanitaires au Sénégal

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy

Alors que le Sénégal n'est pas encore officiellement trop impacté par le coronavirus avec 142 cas déclarés et 0 décès annoncé jusque-là, le monde sportif local se mobilise. Après Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, ou Gorgui Dieng, l'intérieur de Memphis, c'est désormais au tour de Youssou Ndoye de s'illustrer avec un joli geste en faveur de sa communauté.

« C'est quelque chose que je faisais déjà les années précédentes, sans le médiatiser », nous-a-t-il expliqué. « Je le faisais en secret, pour aider les familles défavorisées, surtout pendant les mois de ramadan ou les fêtes religieuses. Cette fois-ci, nous avons décidé d'augmenter les choses à cause de cette crise que tout le monde est en train de subir. En tant qu'ambassadeur, en tant que joueur représentant l'équipe nationale du Sénégal, j'ai pensé que c'était mon devoir d'aider la population et de répondre à l'appel du président de la République (Macky Sall). C'est important de faire un geste, de montrer aux gens que nous sommes de tout cœur avec eux et qu'il faut que l'on s'aide tous. C'est le message que je voulais lancer comme Sénégalais, avec d'autres sportifs comme Gorgui Dieng et quelques footballeurs. C'est une manière de combattre cette maladie et d'aider les gens qui en ont le plus besoin. »

Ainsi, pour un montant de 10 millions de francs CFA, soit un peu plus de 15 000 €, le pivot de Nanterre s'est procuré des denrées alimentaires de première nécessité et des produits alimentaires. L'international sénégalais a acheté 50 tonnes de riz, 50 tonnes de sucre, 1 000 litres d'huile, 500 bouteilles de gel antiseptiques et 500 boites de savon liquide. Ces produits seront distribués aux populations les plus démunies de Dakar, en particulier à Biscuiterie, son quartier de naissance, et à Mermoz Sacré-Cœur, là où sa famille réside actuellement. Un bel exemple que même privé de son essence, c'est à dire la compétition, le sport peut véhiculer de vraies valeurs sociales.