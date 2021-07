Solide face à l'Argentine, l'Espagne est en quarts

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Ce jeudi contre l'Argentine (81-71), l'Espagne a signé sa deuxième victoire en deux matches au tournoi olympique masculin de Tokyo. La Roja, après un mauvais départ (3-12 au bout de 4 minutes), s'est montrée des plus solide, avec une belle adresse (53% de réussite aux tirs) et surtout 24 balles perdues provoquées. Le MVP de la Coupe du Monde 2019 Ricky Rubio confirme sa très grande forme (26 points à 8/13 aux tirs dont 5/6 à 3-points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 5 balles perdues pour 24 d'évaluation en 25 minutes). Autrement, cinq joueurs ont marqué 8 points ou plus.

Pour les Argentins (deux défaites, -28 au cumul des deux défaites), il faudra battre le Japon avec le plus gros écart possible dimanche, et espérant que la République tchèque (une victoire, une défaite, -14 au cumul) s'incline largement contre Team USA. En effet, les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les quarts de finale.

