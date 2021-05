Solo Diabaté et Walter Hodges (MVP) remportent la première BAL avec Zamalek

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Basketball Africa League

L'équipe égyptienne de Zamalek a remporté la première saison de Basketball Africa League (BAL). Cette ligue créée par le FIBA et la NBA regroupe 12 équipes du continent africain. Zamalek a gagné 76-63 en finale face à la formation tunisienne de l'US Monastir, avec notamment les bonnes performances d'anciens joueurs LNB, Solo Diabaté (14 points, 6 passes décisives et 3 rebonds), Walter Hodges (12 points et 4 passes décisives) et Chinemelu Elonu (11 points et 12 rebonds). Du côté de Monastir, Makrem Ben Romdhane a fini en double-double (14 points et 10 rebonds).

A la suite du match, la BAL a annoncé les gagnants des récompenses individuelles de la saison. La ligue a créé trois trophées pour récompenser le meilleur joueur, le meilleur défenseur et le prix de l'esprit sportif. Les trophées portent le nom de trois grands basketteurs africains qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de la NBA. Le trophée MVP est le Hakeem Olajuwon MVP Trophy, le meilleur défenseur est le Dikembe Mutombo Trophy et celui de l'esprit sportif porte le nom de Manute Bol.

C'est l'ancien meneur de l'ASVEL Walter Hodge, champion avec Zamalek, qui remporte le trophée du MVP après avoir affiché des stats à 15,5 points, 5,7 passes décisives et 5 rebonds par match. Un autre joueur de Zamalek est récompensé puisque Anas Osama Mahmoud (ancien joueur des Louisville Cardinals en NCAA) a été nommé défenseur de l'année après avoir aligné 6,7 rebonds et 2,8 contres par match. Enfin, l'ancien Couramiaud et Fosséen Makrem Ben Romdhane de l'US Monastir a remporté le prix de l'esprit sportif Manute Bol pour avoir incarné les idéaux de l'esprit sportif et de la camaraderie.