Solo Diabaté qualifié en finale de la BAL avec Monastir

Pour la deuxième édition de la Basketball Africa League, compétition créée par la FIBA et la NBA, l'équipe tunisienne de Monastir est de nouveau en finale des playoffs. L'an passé, ils avaient perdu face à l'équipe égyptienne de Zamalek (63-76). Ce mercredi soir, l'US Monastir a pris sa revanche en demi-finales en éliminant cette fois ci les champions en titres, sur le score de 88 à 81, avec 20 points de l'ancien Strasbourgeois Michael Dixon.

JUST in case you missed it - here is the second semifinal recap between @USMonastirBB and @ZSCOfficial brought to you by @new_fortress #theBAL pic.twitter.com/dFJpd7mwex