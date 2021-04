Souleyman Diabaté participera au nouveau championnat africain avec Al-Zamalek

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Basketball African League (BAL) va lancer sa saison inaugurale le 16 mai 2021. Les 12 équipes la constituant ont donc commencé leur recrutement. Souleyman Diabaté (1,82 m, 33 ans), qui a passé la majeure partie de sa carrière en Pro A, vient de s'engager avec le club égyptien d'Al-Zamalek, informe The Bal Report

Auparavant passé par Dijon, Roanne, Nancy, Gravelines-Dunkerque, Rouen et Châlons-Reims, le meneur ivoirien officiait à Fos-Provence lors de la saison 2019-2020, tournant à 7,7 points, 1,4 rebond et 4,2 passes décisives pour 6,4 d'évalution. À la recherche d'un nouveau challenge, l'ancien All-Star (en 2012) et meilleur passeur de Pro A (en 2016) demeurait sans club depuis le début de saison.

Déjà vu en Chine et en Slovaquie, hors de la France, l'international ivoirien viendra donc cette fois représenter les couleurs d'Al-Zamalek en compagnie de trois autres anciens pensionnaires des championnats de France, Michael Fakuade, Walter Hodge et Junior Elonu. Ces quatre joueurs clôturant ainsi le recrutement des étrangers pour le club égyptien, puisque le règlement n'autorise que quatre étrangers par équipe.

Rendez-vous du 16 au 30 mai pour voir les débuts de Souleyman Diabaté dans cette nouvelle ligue qui s'annonce plus que passionnante et, qui plus est, une grande avancée pour le basketball mondial.