Souleyman Diabaté rejoint l'US Monastir pour jouer la Basket Africa League

Souleyman Diabaté (1,83 m, 34 ans) quitte l'Al-Ittihad Alexandrie, club égyptien. Il rejoint l'US Monastir en Tunisie, le club avait perdu la finale de la première édition de la Basket Africa League (BAL) l'an passé contre Zamalek sur le score de 76 à 63. La deuxième saison de la BAL débutera le 5 mars à la Dakar Arena (Sénégal) et passera par Le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda).

Arrivé en Égypte l'an passé après une saison 2019-2020 en partie passée à Fos-sur-Mer (Pro B), le meneur de jeu ivoirien plie ses bagages après avoir remporté la Basket Africa League avec Zamalek SC. Il part pour rejouer la BAL mais cette fois-ci avec l'équipe qui a perdue en finale, l'US Monastir. Alors que le calendrier de la BAL vient tout juste de sortir, Monastir est premier au classement tunisien et espère remporter un septième titre de champion de Tunisie.

Là-bas, l'ancien Dijonnais sera coaché par Miodrag Perisic, actuel sélectionneur du Qatar.

OFFICIAL: US Monastir signs head coach Miodrag Perisic and Solo Diabate for the upcoming @theBAL pic.twitter.com/U4XnTQl1gr