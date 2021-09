Speedy Smith ne jouera finalement pas à Nijni Novgorod

Alors qu'il avait signé à Nijni Novgorod cet été, l'ancien meneur du Limoges CSP (6,9 points et 4,4 passes décisives de moyenne par match en Jeep ELITE en 2020-2021) Speedy Smith (1,91 m, 28 ans) n'y jouera finalement pas. N'ayant pas obtenu son visa dans les temps, son contrat a été annulé a annoncé Sportando. Il se retrouve donc libre sur le marché.

