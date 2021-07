Speedy Smith prend la direction de Nijni Novgorod

Après avoir passé une saison en France sous les couleurs du Limoges CSP, Kenneth "Speedy" Smith (1,91 m, 28 ans) va s'envoler pour la Russie. Selon les informations de Sportando, le meneur de jeu américain s'est engagé avec le club de Nijni Novgorod la saison prochaine.

Arrivé en fin d'année 2020 pour remplacer DeMarcus Nelson, le Floridien a fait preuve d'inconstance. Il tournait à 6,9 points et 4,4 passes décisives de moyenne par match en Jeep ELITE, ne parvenant pas à conduire l'équipe de Mehdy Mary dans le top 8 de la saison régulière. Le Louisianais va tenter de se relancer dans un club évoluant en Super League (le nouveau nom de la VTB League) ainsi qu'en Ligue des Champions (BCL).

