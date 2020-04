Spencer Dinwiddie veut jouer pour le Nigeria aux Jeux olympiques de Tokyo

Avec le décalage des Jeux olympiques de Tokyo à cause du coronavirus, les joueurs ont le temps de réfléchir à leur choix de carrière. C’est le cas de Spencer Dinwiddie (1,98 m, 27 ans), joueur de la franchise des Brooklyn Nets, en NBA (20,6 points et 6,8 passes décisives en 2019/20). Selon Shams Charania, journaliste chez The Athletic, il souhaiterait jouer pour le Nigéria lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Après ne pas avoir reçu de convocation de la par de Team USA, le natif de Los Angeles (Californie) souhaite d’ici là obtenir un passeport nigérian pour évoluer en sélection sous la houlette de Mike Brown, l'assistant de Steve Kerr à Golden State.

Si le combo-guard rejoint les rangs des D-Tigers et joue aux côtés d'Al-Farouq Aminu, Josh Okogie, Chimezie Metu ou encore Ekpe Udoh, alors l'équipe va sur le papier présenter une très belle sélection.

