Star du basket suédois, Jonas Jerebko exclu de sa sélection après sa signature au CSKA Moscou

Après avoir signé au CSKA Moscou ce mercredi, Jonas Jerebko (2,08m, 35 ans) a immédiatement été renvoyé de la sélection nationale suédoise ce jeudi. Une décision forte car l'homme aux 683 matchs NBA est de loin la plus grande star du basket suédois, seul basketteur de l'histoire de son pays à s'être ouvert les portes de la grande ligue. Dans un communiqué, la fédération a justifié son choix.

« En vertu des sanctions internationales, le CSKA Moscou est actuellement exclu du cadre international et ne participe qu’à la ligue russe. La SBBF partage la condamnation de l’invasion russe de l’Ukraine par le gouvernement et la Confédération suédoise des sports, ce qui bénéficie également d’un large soutien dans tout le mouvement du basket-ball. »

Le communiqué rappelle également le soutien de la fédération suédoise en faveur des Ukrainiens.

« Lors du match à domicile en Croatie, nous et les joueurs avons manifesté ensemble pour la paix, une collecte de fonds a été lancée au profit des victimes de la guerre et de nombreuses associations suédoises de basket-ball ont manifesté leur solidarité de diverses manières au cours du mois dernier. De plus, la SBBF a ouvertement soutenu la décision de la Fédération internationale de basketball (FIBA) d’exclure la Russie de tous les tournois et matches. »