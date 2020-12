Sterling Gibbs (ex-Nantes) signe à Anvers

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Grégory Leroy

Joueur de Nantes en 2018/19 (15,3 points, 2,4 rebonds et 2,8 passes pour 11,5 d'évaluation en 27 minutes et 18 rencontres), Sterling Gibbs (1,88 m, 27 ans) vient de s'engager avec Anvers, premier de l'EuroMillions League avec un bilan de 4 victoires et 0 défaite. Le club met à l'essai le meneur américain jusque fin janvier. Une arrivée qui doit compenser le départ de Kenneth Smith pour le Limoges CSP.

La saison dernière, Gibbs a évolué entre Primorska (Slovénie) et Bratislava (Slovaquie).