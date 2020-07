Stojan Gjuroski (ex-Evreux) s'engage à Alicante

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sabine De Leest

Déniché par l'ex-entraîneur de l'ALM Evreux Fabrice Lefrançois, Stojan Gjuroski (2,03 m, 28 ans) a paraphé un contrat d'un an avec Alicante, club de LEB Oro ayant terminé à la 4e place.

Poste 4 moderne, axé sur le tir extérieur et doté d'une bonne vision du jeu, l'international macédonien a cependant connu quelques difficultés à s'adapter à la Pro B, championnat plus physique que la LEB Oro d'où il provenait. L'ailier-fort gaucher doté d'un tempérament de compétiteur tournait à 8,4 points à 37% aux tirs, 3,3 rebonds et 3 passes pour 9,5 d'évaluation en 26 minutes. Car avant de poser ses valises en Normandie, Gjuroski évoluait à Huesca (14,4 points) en 2018/19 où il était l'un des meilleurs marqueurs du championnat puis avait terminé la saison à Melilla pour disputer les playoffs. Le Macédonien retourne ainsi dans un championnat plus adapté à son jeu.