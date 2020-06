Surprise en Espagne : le Real éliminé, place aux demi-finales

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

L'un des favoris au tapis. Comme pour le Bayern en Allemagne, le tournoi final du championnat espagnol a été fatal à une formation d'Euroleague qu'on attendait bien plus haut. Le Real Madrid, seulement troisième du groupe B, ne disputera pas les demi-finales. Malgré son armada, et malgré une dernière victoire vendredi soir face à Saragosse (97-88, avec 43 d'évaluation pour Walter Tavares, en photo), la maison blanche n'avait plus son destin entre ses mains, handicapée par deux défaites surprises face à Andorre et Burgos.

Et la victoire en début de soirée de Valence, 97-81 face à Gran Canaria (2 points, 3 rebonds pour Louis Labeyrie), qui s'assurait ainsi la première place de la poule, condamnait Facu Campazzo et ses coéquipiers. Le Real était pourtant un habitué de la finale, qu'il a disputée tous les ans depuis 2012, remportant 5 titres sur la période, dont les deux derniers.

Dans ce groupe B, c'est donc la surprise San Pablo Burgos, vainqueur d'Andorre après avoir été pourtant largement mené pour son dernier match de groupes, qui accède à ce stade de la compétition pour la première fois de sa jeune histoire. Les demi-finales auront lieu ce dimanche et opposeront le Barça, vainqueur du groupe A, à Burgos, tandis que Vitoria affrontera Valence. Finale mardi soir.