Sylvain Francisco (27 points) grand artisan de la remontée victorieuse de Manresa en Andorre

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo Albert Martin

Sylvain Francisco a célébré sa première convocation en équipe de France masculine avec une nouvelle grosse performance en Liga Endesa, le championnat espagnol. Le meneur de jeu a activement contribué en la victoire de Manresa en Andorre (79-82). Menée largement au cours du troisième quart-temps, celle-ci a pu compter sur le coup de chaud de son poste 1 pour revenir au score. C'est lui qui a donné l'avantage aux siens à l'entame du money-time, en étant inexplicablement seul derrière la ligne à 3-points (75-76).

Manresa troisième de Liga Endesa !

Au final, le Francilien a marqué 27 points à 9/17 aux tirs, dont 6/11 à 3-points, donné 4 passes décisives et provoqué 4 fautes pour finir à 27 d'évaluation en moins de 22 minutes. De quoi permettre aux siens de battre Amine Noua (2 points à 1/3 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 3 d'évaluation en 15 minutes) & co et de prendre la troisième place de la Liga Endesa avec 12 victoires et 6 défaites, derrière le Real Madrid et le FC Barcleone.