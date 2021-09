Sylvain Francisco et Vincent Poirier cartonnent lors de la 1ère journée de Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

La Liga Endesa a démarré sa saison 2021-2022 au cours du week-end dernier. L'occasion pour le Real Madrid de bien lancer sa saison. L'équipe de Pablo Laso a battu une accrocheuse équipe de Burgos (70-63) ce dimanche en début de soirée. Pour cela, elle a pu compter sur sa paire intérieure française Guerschon Yabusele (9 points à 4/8 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d'évaluation en 30 minutes) - Vincent Poirier (11 points à 4/7, 9 rebonds, 5 contres et 6 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 20 minutes). A l'arrière, Fabien Causeur (4 points à 1/4 et 2 passes décisives en 18 minutes) et Thomas Heurtel (0 point à 0/5 et 2 rebonds et 1 passe décisive) ont été plus discrets.

Discret, Sylvain Francisco ne l'a pas été pour son tout premier match officiel en Espagne. L'ancien meneur de Levallois, Paris et Roanne a cumulé 24 points à 9/16 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), 4 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d'évaluation en 22 minutes. A ses côtés, Chima Moneke et Ismaël Bako ont ajouté 15 et 10 points. Néanmoins, Manresa s'est incliné sur le parquet de Saragosse (98-91).

Samedi, Amine Noua avait marqué 19 points pour son premier match de Liga Endesa mais Andorre s'est incliné 102 à 98 à Séville. Dans les autres rencontres, Malaga a battu Obradoiro 91-79 avec 16 points d'Axel Bouteille. Louis Labeyrie (10 points à 3/8 et 1 rebond pour 8 d'évaluation en 13 minutes) et Valence ont perdu à domicile contre Baskonia (67-72). Enfin, Gran Canaria a gagné à Fuenlabrada (87-92) mais Andrew Albicy n'était pas sur la feuille de match.