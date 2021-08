Sylvain Francisco proche de Manresa

Après sa belle saison sous les couleurs de la Chorale de Roanne, Sylvain Francisco (1,80 m, 23 ans) regardait vers l'Espagne, dans l'espoir de rejoindre une formation de Liga Endesa. Selon EuroHoops, le club de Manresa est proche d'engager le meneur de jeu français.

ÚLTIMA HORA: El BAXI Manresa está cerca de cerrar el fichaje del base galo Sylvain Francisco, según ha podido saber @EurohoopsES



BAXI Manresa close to signing Sylvain Francisco, according to @Eurohoopsnet sources