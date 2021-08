Sylvain Francisco rejoint Manresa, d'abord pour la préparation

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Léo Morillon

Comme indiqué, Sylvain Francisco (1,83 m, 23 ans) est arrivé à Manresa, club évoluant en Liga Endesa (la première division espagnole) et en Ligue des Champions (BCL). Le meneur de jeu passé par Levallois, Paris et Roanne sera pour les semaines à venir "partenaire d'entraînement", avec une option lui permettant de s'engager pour le club catalan. Une occasion pour lui de les séduire, ou à défaut se maintenir en forme, être présent sur le territoire espagnol et pourquoi pas de séduire un autre club à l'occasion de matches de préparation.