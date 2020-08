Talib Zanna (ex-Nanterre) prolonge à l'Hapoel Tel-Aviv

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Deux fois titré avec Nanterre en 2017 (Coupe de France et FIBA Europe Cup), Talib Zanna (2,06 m, 29 ans) va prolonger à l'Hapoel Tel-Aviv, a annoncé le club. L'ailier fort, après avoir disputé la saison avec Afyon, en Turquie, avait rejoint le club israélien pour disputer la fin de saison en Winner League. Au côté du nouveau joueur des Metropolitans Tomer Ginat, il a effectué un très bon passage, tournant 11,3 points et 8,1 rebonds pour 15,8 d'évaluation en 28 minutes de jeu (8 matchs). En France, son passage à Nanterre avait été mitigé : couronné de succès collectif mais irrégulier sur le plan individuel (7,8 points et 3,6 rebonds pour 8,1 d'évaluation).