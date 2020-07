Taurean Green (Le Mans) prend la direction de la Pologne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Le vétéran Taurean Green (1,82 m, 33 ans) quitte Le Mans après une saison dans la Sarthe afin de rejoindre la formation polonaise d'Ostrow Wielkopolski.

L'ancien pensionnare de la fac de Florida, avec qui il a remporté le titre national universitaire en 2006 et 2007, quitte un championnat qu'il connaît très bien. En France, il a d'abord joué sous le maillot du Limoges CSP en 2013/14 après 17 matchs NBA et des expériences en Espagne, Grèce, Turquie et en deuxième division italienne.

Pour sa découverte du championnat de France, avec le CSP, il valait 8,7 points (à 48,4% de réussite aux shoots), 2,2 rebonds et 2,9 passes décisives pour 9,3 d'évaluation. Surtout, il a remporté le titre de champion de France 2014 avec le Cercle Saint-Pierre. Passé la saison d'après sous les couleurs de l'ASVEL, il a été coupé à l'issue de la première année de son contrat puis a de nouveau joué en Italie, en Grèce et en Israël avant de revenir en France à Antibes fin 2018. Il n'a pas pu empêcher la relégation des Sharks mais a montré qu'il n'était pas fini, tournant à 10,4 points à 40,4%, 2,4 rebonds et 4,4 passes décisives pour 10,4 d'évaluation. De quoi lui permettre de signer en tant que remplaçant médical de Brandon Taylor puis d'être signé pour l'intégralité de la saison grâce à de bonnes performances. Au final, il cumulait 6,5 points à 35,3% aux shoots, 1,7 rebond et 3,7 passes décisives pour 7,3 d'évaluation en 21 minutes sous les ordres d'Elric Delord.

A Ostrow Wielkopolski, il remplace l'ancien joueur de Poitiers et Denain Jay Threatt au poste 1. Avec également James Florence (ex-Paris-Levallois) et Darnell Jackson (ex-Boulazac), le club a fini 10e sur 16 en 2019/20 (10 victoires et 12 défaites).