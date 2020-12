Taylor Rochestie vers l'Hapoel Holon

À L'ÉTRANGER

Non conservé par l'Etoile Rouge de Belgrade, Taylor Rochestie (1,85 m, 35 ans) devrait retourner dans le championnat israélien, où il a joué en 2015-2016 sous les couleurs du Maccabi Tel-Aviv. L'ancien joueur du Mans Sarthe Basket (en 2011-2012) est en contact avancé pour l'Hapoel Holon selon Arale Weisberg. S'il venait à y signer, il serait coéquipier de Frédéric Bourdillon et affronterait Cholet Basket en Ligue des Champions (BCL).

Sur ce début de saison, l'Américano-Monténégrin jouait 11 minutes par rencontre d'EuroLeague (3,9 points à 51,9% de réussite aux tirs et 2 passes décisives) et 18 minutes en Ligue adriatique (7,4 points à 48,7% et 3,6 passes décisives).