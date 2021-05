Taylor Smith resigne pour un an au KK Mornar Bar

Taylor Smith (1,99 m, 29 ans) jouera à nouveau la saison prochaine sous les couleurs du club Monténégrin du KK Mornar Bar en Ligue adriatique. Après être passé par Gravelines-Dunkerque durant deux saisons de 2017 à 2019 et Nanterre la saison dernière, Smith avait débarqué au Monténégro pour disputer une nouvelle compétition.

Le KK Mornar Bar est en haut du classement cette saison, troisième de Ligue adriatique avec un bilan de 19 victoires pour 7 défaites et quatrième de sa poule au Top 16 de l'EuroCup. Le pivot Américain vaut lui 9,1 points à 71,5% de réussite aux tirs accompagnés de 5,5 rebonds, 0,9 passe décisive et 1,8 contre en 24 minutes de jeu sur 41 rencontres de Ligue adriatique et EuroCup.

