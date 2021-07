Team USA : Bradley Beal forfait pour les Jeux Olympiques

C'est une perte dont les Etats-Unis se seraient bien passés. L'équipe américaine a annoncé ce jeudi 15 juillet que l'arrière américain, Bradley Beal, ne disputera pas les Jeux Olympiques (23 juillet-8 août). L'arrière des Washington Wizards, deuxième meilleur marqueur de la NBA cette saison (31,3 points), a intégré le protocole de l'équipe.

Bradley Beal, who was placed under USA Basketball's health & safety protocols on Wednesday, will remain in protocol & will be unable to participate in the Tokyo Olympic Games.



Out of an abundance of caution, Jerami Grant has been placed under health & safety protocols.