Team USA: Zach LaVine placé à l'isolement à cinq jours du premier match des JO face à la France

Contraint d'être placé en isolement lundi "par précaution", l'arrière de l'équipe des Etats-Unis Zach LaVine ne fera pas le déplacement à Tokyo avec ses coéquipiers. L'information a été dévoilée par la fédération USA Basketball ce lundi 19 juillet.

Zach LaVine has been placed under USA Basketball’s health & safety protocols & will not travel with the team to Tokyo today.



We hope that Zach will be able to join the team in Tokyo later this week.