Team USA annonce une très grosse présélection de 44 joueurs !

Après n'avoir pas réussi à réunir ses meilleurs joueurs pour la Coupe du Monde 2019 et ainsi avoir terminé à une modeste sixième place, les Etats-Unis vont faire en sorte de regrouper ce qui se fait de mieux pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été. USA Basketball, la fédération nationale, a annoncé une liste 44 joueurs présélectionnés pour la compétition. La voici :

We Have Something To Prove



44 athletes, including 16 Olympians, are #USABMNT finalists for the @Tokyo2020 Olympic Games



»» https://t.co/fB5Z7pYQ4p pic.twitter.com/RJB1k0Mt83