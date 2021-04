Thabo Sefolosha prend sa retraite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Youtube

Sans équipe depuis maintenant un an, le Suisse Thabo Sefolosha (2,01 m, 35 ans) vient de prendre sa retraite sportive. Après avoir été pensionnaire du centre de formation de l'Elan Chalon et y avoir démarré sa carrière professionnelle, l'ailier ne rejouera plus au niveau professionnel.

En NBA, Sefolosha n'a jamais été une star mais était reconnu pour ses qualités de gros défenseur et de shooteur très fiable. Que ce soit dans l'Oklahoma (où il a passé presque la moitié de sa carrière), à Chicago ou encore Utah, le natif de Vevey a apporté à ses équipes. Avec Oklahoma, le Suisse a même disputé une Finale NBA en 2012, perdue 4-1 contre le Miami Heat de LeBron James.

Le plus gros CV parmi les anciens Espoirs de l'Elan Chalon ?

Apprécié partout où il est passé, Thabo Sefolosha va manquer dans le paysage du basket mondial et restera à jamais le premier joueur suisse de l'histoire à être entré en NBA. Il est peut-être aussi le plus gros CV issu du centre de formation de l'Elan Chalon.