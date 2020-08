Thaddus McFadden (ex-Nancy) reste à Burgos

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'ancien shooteur de Nancy Thaddus McFadden (1,88 m, 33 ans), qui réalise une belle carrière depuis son départ du SLUC fin 2016, va rester à Burgos en Espagne indique Sportando. L'arrière américano-géorgien, héros d'un soir contre la Serbie en février dernier, sort d'une belle saison 2019/20 (11,3 points à 39,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2,6 passes décisives en 23 minutes). Burgos est par ailleurs un club qui s'installe en Liga Endesa, la première division espagnole, et en Ligue des Champions (BCL), avec un public important et fidèle.