Thomas Drouot prend les rênes de la sélection congolaise

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Paage Création

À l'instar de Sacha Giffa, nommé à la tête du Cameroun, un autre assistant-coach de Betclic ÉLITE va partir relever le défi d'une sélection africaine : âgé de 38 ans, Thomas Drouot a accepté de prendre la tête de l'équipe de la République Démocratique du Congo.

« Aujourd’hui, nous confirmons l’arrivée de Thomas Drouot en tant que sélectionneur national du basket-ball », a indiqué le quatrième vice-président de la fédération, Joe Lolonga, à ACTUALITE.CD. Nous avons fait appel à son expertise et il a accepté de nous accompagner étant donné le potentiel de la RDC. Nous avons un projet à long terme avec lui. L’objectif est de remporter le maximum de victoires. »

Un rapprochement peut-être rendu possible par la présence récurrente de Malela Mutuale avec les Léopards ? L'international congolais est le capitaine d'Orléans, où Thomas Drouot officie depuis 2016. Coach à succès avec les Espoirs (champion de France en 2011 avec le Paris-Levallois et... Mutuale), moins au niveau professionnel où sa seule réelle expérience s'est soldée par une relégation en 2016 avec Le Havre, le Parisien succède au Norvégien Mathias Eckhoff et tentera de faire progresser la sélection congolaise dans la hiérarchie du basket africain, après leur décevante 13e place au dernier AfroBasket.