Thomas Heurtel enfin libéré par le FC Barcelone

Plus utilisé par le FC Barcelone depuis début décembre et en froid avec le club catalan depuis Noël, Thomas Heurtel (1,89 m, 31 ans) vient de trouver un accord avec ses désormais ex-dirigeants pour s'en être libéré. Son agent Misko Raznotovic a annoncé la nouvelle ce mardi matin, avant que le FC Barcelone ne l'officialise.

Il ne peut plus jouer en EuroLeague cette saison

Reste désormais à savoir où l'Agathois va s'engager, lui qui ne peut plus être qualifié pour disputer la suite de la saison d'EuroLeague, la date limite du 6 janvier étant passée (pour être transféré entre deux clubs). Peu de clubs n'évoluant pas en EuroLeague sont en capacité de s'offrir ses services. A moins que l'un des 18 clubs de la compétition ne l'engage (pour plusieurs saisons ?) que pour jouer en ligue nationale sur la deuxième partie de saison ?

Le Real Madrid le voulait mais ses négociations avec le club rival avaient déclenché les hostilités. Selon la presse espagnole, l'accord signé entre les deux parties ne permet pas au meneur français de jouer pour une autre équipe espagnole cette saison. L'hypothèse de la CBA, la ligue chinoise, n'est pas à écarter, ses agents y ayant signé de forts joueurs européens par le passé.

Thomas Heurtel and FC Barcelona officially parted ways! Thomas is free agent now!#BeoBasket