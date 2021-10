Thomas Heurtel guide le Real Madrid à Valence

À L'ÉTRANGER

Après sa défaite en EuroLeague chez l'Olympiakos Le Pirée, le Real Madrid est rentré en Espagne et s'est déplacé dans la foulée en Espagne pour jouer à Valence. Là-bas, les joueurs de Pablo Laso ont signé leur cinquième victoire en autant de matches. Guidé par Thomas Heurtel (11 points à 4/4 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 19 d'évaluation en... 13 minutes), ils se sont imposés 93 à 79. Vincent Poirier a ajouté 7 points à 3/4 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 12 d'évaluation en 19 minutes) et Guerschon Yabusele 11 points à 5/12, 6 rebonds et 4 balles perdues pour 5 d'évaluation en 31 minutes. Fabien Causeur n'était pas sur la feuille de match. Quant à Louis Labeyrie, dans le camp d'en face, il a fini à 8 points à 3/7 aux tirs et 3 rebonds pour 6 d'évaluation en 21 minutes.

Bilbao dernier malgré Valentin Bigote (21 points)

Le Real Madrid est derrière le FC Barcelone (6 victoires en 6 matches) qui a joué un match de plus. Derrière, l'écart au classement est fait. Malaga et Gran Canaria font partie des équipes à 3 victoires et 2 défaites, même si Axel Bouteille (6 points à 2/6 en 16 minutes) et Andrew Albicy (1 point à 0/5 mais 7 passes décisives) ont été moins en réussite que le week-end précédent. D'ailleurs, si Malaga a gagné contre Breogan (72-64), Gran Canaria s'est incliné en Andorre (87-71). L'équipe d'Amine Noua (11 points à 4/6 et 5 rebonds en 20 minutes) a ouvert son compteur victoire et laisse la place de dernier à Bilbao, qui a perdu à Murcie (92-87) malgré les 21 points de Valentin Bigote. Jonathan Rousselle (2 points et 2 passes décisives en 20 minutes) a lui été plus discret. Enfin, Manresa et Sylvain Francisco (7 points et 7 passes perdues) ont passé une mauvaise soirée à Badalone (défaite 105-61) samedi soir.