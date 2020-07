Tidjan Keita change de club mais reste en Allemagne, en deuxième division

Il avait rejoint en cours de saison dernière Coburg, en troisième division allemande. Le Français Tidjan Keita (2,08 m, 23 ans) reste en Allemagne mais monte d'un étage, puisqu'il s'est engagé avec les Kircheim Knights, en deuxième division. Avec Coburg, le poste 4/3 à l'impressionnante envergure tournait à 15,1 points et 7,6 rebonds en 24 minutes de moyenne.

"Tidjan a un talent énorme et beaucoup d'avantages", a déclaré son nouvel entraîneur Igor Perovic sur le site du club. "Il peut défendre tous les postes, il est athlétique, grand, rapide, a une dextérité digne d'un arrière. Pour nous, il jouera principalement poste 4 et poste 3. Il est encore jeune et devra grandir physiquement, mais grâce à sa polyvalence, il est un joueur très moderne qui peut faire la différence."