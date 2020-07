Tidjan Keita nouveau membre de la ligue canadienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BBC Cobourg

Le poste 4 français Tidjan Keita (2,08 m, 23 ans) rejoint l'équipe canadienne de Guelph Nighthawks et fera équipe avec l'ancien joueur de Cholet Jonathan Arledge.

Nombreux sont les (anciens) joueurs du championnat de France à participer à cette ligue d'été canadienne (Briante Weber, Kris Joseph, Thomas Scrubb, Kaza Kajami-Keane, Johnny Berhanemeskel) afin de retrouver le rythme de la compétition après plusieurs mois d'arrêt. Cette campagne 2020 sera raccourcie et se jouera uniquement au Centre Meridian de St. Catharines (Ontario) pour assurer la sécurité des joueurs et des personnes sur place.

Tidjan Keita, formé au Canada, a effectué ses débuts professionnels en G-League chez les NAZ Suns. Avant de connaître sa seule expérience en France au GET Vosges, en NM1, pù il n'a pas trop eu l'opportunité de s'exprimer (2,6 points à 45,5% aux tirs, 2,8 rebonds et 0,3 passe décisive pour 2,5 d'évaluation en 8 matchs). La saison passée, le longiline intérieur jouait avec le BBC Coburg en Pro B Allemande (troisième division) au BBC Cobourg où il a montré ses qualités : 15,1 points dont 59% à 2-points, 7,6 rebonds et 1,7 passe en 24 minutes et 11 matchs.

Le Parisien pourrait revenir en France pour l'exercice 2020/21, Vanves étant intéressé par son profil.