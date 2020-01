Tidjan Keita poursuit sa carrière en Allemagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BBC Coburg

Après avoir effectué ses débuts professionnels en G-League aux NAZ Suns puis en Nationale 1 (2,6 points et 2,8 rebonds en 13 minutes sur 8 matchs) au GET Vosges, Tidjan Keita (2,08 m, 23 ans) va continuer sa carrière en Allemagne. Son agent Ayite Ajavon annonce qu'il rejoint le BBC Coburg qui évolue dans la poule B de Pro B (la troisième division nationale) et compte 7 victoires après 12 journées. Il y a en réalité déjà effectué deux matchs, cumulant 28 points à 12/16 aux tirs, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 36 minutes.

Après avoir commencé le basket à l'adolescence, l'intérieur longiligne a poursuivi sa formation au Canada. Candidat à la Draft 2017, il a effectué la Summer League 2017 avec les Toronto Raptors.