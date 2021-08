Tidjan Keita rejoint un club de deuxième division allemande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BBC Coburg

A seulement 24 ans, Tidjan Keita (2,08 m) va connaître son troisième club allemand. L'intérieur français a signé un contrat d'un an avec les Kangaroos d'Iserlohn (Bundesliga 2) jeudi 28 juillet. Passé par GET Vosges, en Nationale 1, entre 2018 et 2019 (2,6 points à 45,5% de réussite aux tirs et 2,8 rebonds pour 2,5 d'évaluation en 8 matchs joué), cet intérieur athlétique doté d'une envergure de 2,17 m, a ensuite rebondi en deuxième division allemande, à Coburg, où il s'est particulièrement distingué, avec 15,7 points et 7,5 rebonds de moyenne.

De telle sorte qu'il a débarqué dans l'élite du basket allemand, à Kirchheim, la saison dernière. Mais l'international guinéen n'a pas eu les minutes escomptées (3,6 points en 11 minutes de jeu).