Tidjan Keita rejoint un club de troisième division allemande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BBC Coburg

A seulement 24 ans, Tidjan Keita (2,08 m) va connaître son troisième club allemand. L'intérieur français a signé un contrat d'un an avec les Kangaroos d'Iserlohn (Bundesliga 2, soit la troisième division) jeudi 28 juillet. Passé par GET Vosges, en Nationale 1, entre 2018 et 2019 (2,6 points à 45,5% de réussite aux tirs et 2,8 rebonds pour 2,5 d'évaluation en 8 matchs joué), cet intérieur athlétique doté d'une envergure de 2,17 m, a ensuite rebondi en deuxième division allemande, à Coburg, où il s'est particulièrement distingué, avec 15,7 points et 7,5 rebonds de moyenne.

De telle sorte qu'il a débarqué dans l'élite du basket allemand, à Kirchheim, la saison dernière. Mais l'international guinéen n'a pas eu les minutes escomptées (3,6 points en 11 minutes de jeu).