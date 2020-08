Toddrick Gotcher (ex-Cholet) rejoint le MZT Skopje

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Passé par Cholet Basket en 2017/18 (10 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en moyenne par match), Toddrick Gotcher (1,92 m, 27 ans) réalise une bonne carrière depuis. Après une saison en Grèce, l'arrière shooteur américain a rejoint le Besiktas Istanbul en Turquie. En 39 matchs de championnat turc et Ligue des Champions, l'ancien joueur de Texas Tech (NCAA) a tourné à 10,4 points à 39,2% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1,9 passe décisive en 27 minutes. Après cet épisode turc, le Texan s'est engagé pour le club de la capitale de Macédoine du Nord, le MZT Skopje.