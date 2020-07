Tofas Bursa va officiellement relancer Semaj Christon (ex-Limoges)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Tofas Bursa

Après avoir connu quelques mésaventures en fin de saison avec le club espagnol de Baskonia, Semaj Christon (1,91m, 27 ans) va avoir l'opportunité de repartir de l'avant en Turquie. Comme annoncé, l'ancien meneur du Limoges CSP s'est bel et bien engagé pour une saison avec Tofas Bursa.

l Son olarak İspanya Liga Endesa şampiyonu Saski Baskonia'da forma giyen Birleşik Amerikalı Milli guard Semaj Christon TOFAŞ'ta! @SemajChriston #welcometoTOFAŞ #westaytogether



Detaylar; https://t.co/K7Km4A1kjU pic.twitter.com/scwdUAN3jF — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) July 22, 2020

À seulement 27 ans, Semaj Christon a déjà connu huit championnats différents, répartis dans sept pays aux quatre coins du globe : États-Unis (NBA et G-League), Chine, Italie, Porto-Rico, Israël, France et Espagne. Le meneur américain va découvrir la Turquie sous les couleurs d'un club de première partie de tableau. Avant l'interruption de la saison, Tofas Bursa pointait à la cinquième place avec 15 victoires pour 8 défaites. De quoi lui permettre de se relancer à la suite d'une saison 2019/20 performante d'abord, sous le maillot du Limoges CSP (15,8 points, 2,6 rebonds et 7,4 passes pour 16,5 d'évaluation), et déroutante ensuite, avec Baskonia (9 points et 2,7 passes), club qu'il avait rejoint avec l'envie de disputer l'EuroLeague. Reparti aux États-Unis pour y passer le confinement, il n'a pas pu revenir pour prendre part au tournoi final de la Liga Endesa, remporté par le groupe de Dusko Ivanovic. Non conservé par le club espagnol, le natif de Cincinnati s'envole donc, direction Bursa.