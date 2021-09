Tom Digbeu, un troisième prospect français dans le championnat australien

Après Ousmane Dieng et Hugo Besson, un troisième prospect français a décidé de partir jouer dans le championnat australien. Il s'agit de Tom Digbeu (1,99 m, 20 ans le 24 septembre). L'arrière/ailier, après avoir effectué ses années de formation en Espagne, à Alicante et Barcelone, jouait depuis deux saisons en Lituanie, au KK Prienai, club satellite du Zalgiris Kaunas club avec lequel il était sous contrat. Malgré quelques coups d'éclat, il n'est pas parvenu à mettre suffisamment en avant (7,7 points à 42% de réussite aux tirs dont 22,4% à 3-points, 1,8 rebond et 1,1 passe décisive en 17 minutes) pour entrer dans un processus de Draft NBA fiable. C'est ainsi que celui qui est passé par le Pôle Espoirs de Lyon plus jeune va s'expatrier à Brisbane dans l'intention de poursuivre son développement et de convaincre une franchise NBA de le drafter en juin prochain.

La National Basketball League, la meilleure ligue professionnelle australienne, propose un programme "Next Star" permettant aux prospects venus du monde entier d'avoir droit à un staff entièrement payé par la ligue. C'est ainsi que plusieurs joueurs de renom ont décidé de venir jouer en Australie ces dernières années, à commencer par LaMello Ball et R.J. Hampton.

CAN YOU DIG IT?



Currently ranked 77th on ESPN’s list of the top 100 prospects entering next year’s NBA Draft, @BrisbaneBullets Next Star Tom Digbeu will have plenty of on him in #NBL22 pic.twitter.com/M2MzBhTg5J