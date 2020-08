Tom Digbeu de nouveau avec le BC Prienai

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Signé par le club lituanien du Zalgiris Kaunas à l'été 2019 et envoyé en couveuse chez le club partenaire du BC Prienai, l'arrière franco-espagnol Tom Digbeu (1,97 m, 19 ans) n'a finalement pas joué de la saison 2019/20. Entre une opération et la fin de la saison prématurée à cause du coronavirus, il n'a pas été aligné en compétition officielle. Fin mai, le directeur sportif du Zalgiris Kaunas, Robert Javtokas, confirmait son potentiel départ. Mais ce lundi sur Twitter, le BC Prienai l'a montré à l'entraînement en photo. De quoi faire comprendre qu'il est bien de retour sur place.