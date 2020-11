Tomer Ginat et Rafi Menco décisifs lors de la victoire d'Israël contre l'Espagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

La sensation est moindre que celles des victoires du Danemark et de la Suisse contre la Lituanie et le Monténégro mais voir l'Espagne perdre dans une compétition internationale reste toujours une surprise. Cela a été le cas ce samedi soir lors de la rencontre de qualification à l'EuroBasket 2022 contre Israël.

Il faut dire qu'Israël, qui a également du faire sans ses joueurs NBA (Deni Avidja et T.J. Leaf) et EuroLeague, a un réservoir de plus en plus profond. Ce samedi, la sélection d'Oded Kattash (également coach de l'Hapoel Jérusalem) s'est imposée de 8 points (95-87) après avoir compté jusqu'à 18 points de retard (34-52) à la 19e minute. Mais au retour des vestiaires, Jake Cohen (17 points à 5/10 aux tirs), l'ailier de l'Elan Chalon Rafi Menco (8 points à 3/7, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 10 d'évaluation en 23 minutes) et Tamir Blatt (21 points à 4/6 et 9 passes décisives pour 31 d'évaluation en 27 minutes) ont marqué trois paniers à 3-points en 1 minute 30 pour revenir à -7 (45-52). Après un panier d'Alberto Diaz, l'homme du match Tamir Blatt en a ajouté un autre (48-54). C'est le meneur de Malaga Gal Mekel (18 points à 8/11, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 23 d'évaluation en 25 minutes) qui a égalisé (58 partout), servi par Blatt, avant de donner l'avantage aux siens (60-58).

Israël invaincu

Et si l'Espagne a repris le dessus (67-74, 33e), le duo Blatt - Mekel s'est chargé de ramener son équipe et l'ailier-fort des Metropolitans 92 Tomer Ginat (17 points à 7/8, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 23 d'évaluation en 30 minutes) a redonné l'avantage aux siens (80-79) à 5 minutes de la fin. Le 3-points de Rafi Menco à 1 minute et 8 secondes de la fin a donné deux possessions d'avance à Israël (91-85) qui a filé à sa troisième victoire en trois matchs dans ce groupe A, en responsabilisant de plus le prospect Yam Madar (11 points 5/6 en 15 minutes). De son côté, l'Espagne, déjà battue en février par la Pologne, a un bilan négatif de 1 victoire en 3 rencontres mais reste devant la Roumanie (0-3).