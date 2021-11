Tomer Ginat sérieusement blessé lors de la victoire d'Israël en Estonie

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Après avoir gagné contre la Pologne à domicile, Israël a doublé la mise en déplacement en Estonie ce dimanche (69-79). Mais ils ont perdu leur ailier-fort Tomer Ginat, auteur d'un double-double sur le premier match (11 points, 11 rebonds) et parti sur de bonnes bases (9 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes décisives en 16 minutes) ce dimanche. Le joueur des Metropolitans 92 a glissé sur un autocollant publicitaire et souffre d'une déchirure à un muscle abdominal a indiqué le journaliste Moshe Barda ce lundi. Une blessure qui pourrait l'arrêter pour un long moment. Ce serait évidemment un problème pour le club leader de la Betclic ELITE, qui joue également en EuroCup.

STUPID STICKERS!!!! @FIBAWC get them off of the floor! Israel's Tomer Ginat who slipped on the sticker and went flying needed help getting off of the floor and looked to have an issue with his foot. — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) November 28, 2021