Toni Prostran s'engage pour 2 ans avec Iserlohn Kangaroos, en deuxième division allemande

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après une saison correcte à Saint-Vallier, Toni Prostran (1,83m, 29 ans) s'est engagé avec Iserlohn Kangaroos, un club de deuxième division allemande. Ancien prospect croate, il n'aura pas eu la carrière espérée mais n'en demeure pas moins un bon créateur expérimenté.

Pour sa découverte de la France, Toni Prostran a évolué en Nationale 1 Masculine, sous les couleurs drômoise de l'équipe de Saint-Vallier. En 26 rencontres disputées et 17,7 minutes de jeu en moyenne, le meneur tournait à 7,4 points et 4,4 passes décisives pour 8,8 d'évaluation. Très peu en phase avec son tir, il n'a jamais vraiment été en réussite, comme le prouvent ses pourcentages : 36,8% aux tirs et 31,3% à 3-points.

Parmi les meilleurs de sa génération, il était des plus performants lors de ses passages dans les sélections jeunes de Croatie. Élu dans le 5 majeur des championnats d’Europe U18 et U19 en 2009, en France (Metz) puis en Australie, il a cotoyé les plus grands joueurs actuels tel que Evan Fournier par exemple. Malgré de belles performances au cours de sa carrière, le natif de Zadar n'a toutefois jamais réussi à décoller. Il reste néanmoins une belle recrue pour le club allemand, qui l'a engagé pour les deux prochaines saisons.

Stephan Völkel, entraîneur des Kangaroos, a déclaré :

"Il incarne exactement ce que nous recherchions. Toni sait lire le jeu, a un haut niveau d'intelligence de jeu, prend de bonnes décisions et est un vrai général au sol qui peut aussi marquer."

Michael Dahmen, manager du club, a également commenté l'arrivée de sa nouvelle recrue :

"Toni est notre transfert phare cet été et a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs de la ligue, j'en suis convaincu. Il a l'expérience, ce n'est absolument pas quelqu'un qui ne joue que pour ses propres statistiques, mais qui a pour objectif de rendre son équipe et ses coéquipiers meilleurs. Je suis très heureux que Jozo Brkic ait pris contact et je suis heureux que Toni nous ait choisis. Nous l'aiderons, lui et sa petite famille, hors du terrain, à trouver rapidement et facilement leur chemin dans Iserlohn et à se sentir bien".