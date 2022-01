Tony Wroten refait surface au Caire dans l'équipe de Dee Spencer et d'Edgar Sosa

À L'ÉTRANGER

Tony Wroten (1,98 m, 27 ans) va faire son retour sur les parquets. L'ancien joueur des Grizzlies et des Sixers en NBA était passé sous les radars depuis son bref passage à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez la saison passée (0,5 points, 0,8 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne en 4 matchs disputés). Un passage express et chaotique dans le Béarn, qui lui a coûté sa place dans l'équipe (alors en crise) de Laurent Vila. Depuis son départ des lumières de la grande ligue américaine, Wroten est passé par la G-League, les championnats Estonien, Polonais, Espagnol et donc Français lors du dernier exercice, sans y trouver le succès attendu.

قائمة نادي الزمالك ممثل مصر وافريقيا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة. pic.twitter.com/j4tjunLjGZ — Zamalek Sports Hall (@zamalekhalls) 16 janvier 2022

Le meneur américain a saisi l'opportunité de disputer la Coupe Intercontinentale FIBA, une coupe du monde des clubs. En tant que tenant du titre de la Basketball Africa League (BAL), le Zamalek SC concourra pour le titre de champion du monde des clubs. Le tirage au sort, effectué devant les pyaramides de Gizeh, est tombé mercredi : les Egyptiens joueront en demi-finales contre Burgos, vainqueurs de la Ligue des Champions 2020-2021, le 11 février, dans la salle Hassan-Mostefa du Caire, à 19 heures, heure française.

L'ancien chouchou du Wells Fargo Center aura comme coéquipiers des joueurs bien connus du championnat de France. D'abord Dewarick "Dee" Spencer (1,90 m , 39 ans), ancien arrière de Roanne, où il a été MVP et champion de France en 2007, et du MSB, où il a remporté la Leaders Cup et la Coupe de France en 2009. Gros scoreur, Dewarick Spencer vit les dernières années de sa longue carrière, lui qui a parcouru le monde avec 19 clubs dans 12 pays différents en 15 ans de carrière. Le meneur/arrière Edgar Sosa (1,90 m, 34 ans), passé par Gravelines et Boulazac, fait aussi partie de l'effectif du club cairois. Il n'a disputé que 3 petits matches la saison dernière sous les ordres de Thomas Andrieux, avant de s'en aller.

Tony Wroten aura à coeur de se racheter après son passage catastrophique à l'Elan Béarnais. Pas impliqué dans le jeu du club et précédé d'une réputation sulfureuse (dispute avec son coach en Estonie entre autres), il était tout simplement hors de forme à son arrivée à Pau.